Львовских врачей подозревают в смерти пациента

23-летний мужчина умер из-за того, что врачи поздно поняли, что у него аппендицит.

Во Львовской области врачей больницы Городка подозревают в ненадлежащем лечении 23-летнего мужчины, который умер от заражения крови. Об этом информирует телеканал “1+1“.

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В мае 23-летний местный житель обратился в больницу с жалобами на боли в животе. Врачи заявили, что это у него от переедания и выписали ему обезболивающий препарат.

Молодой человек пять дней ходил в больницу, но только когда его состояние резко ухудшилось, ему сделали хирургическую операцию по удалению аппендицита. Однако, было поздно. Пациент скончался от заражения крови.

Родственники погибшего не исключают, что врачи отправляли его лечиться домой из-за опасения заразиться COVID-19.

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Полиция по данному факту начала предварительное расследование. Если подтвердится, что в смерти 23-летнего мужчины виноваты врачи, тогда возбудят уголовное дело. Комиссия из 10 врачей считает, что парню поздно оказали помощь.

Ранее стало известно, что в Киеве на пляже умер мужчина из-за того, что медики с опозданием прибыли на место происшествия. Мужчине своевременно не оказали медицинскую помощь.



