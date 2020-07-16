Дела Майдана: Экс-следователю милиции объявили подозрение

Появились новые обстоятельства по делу Майдану.

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему следователю милиции, который сознательно привлек невиновного к уголовной ответственности за массовые протесты 2014 года в Черкассах. Подозрение было выдвинуто по ч. 2 ст. 372 Уголовного кодекса Украины.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Следствие установило, что бывший следователь следственного отделения одного из горотделов Управления МВД в Черкасской области 24 января 2014 года при отсутствии каких-либо доказательств причастности человека к правонарушениям составил и подписал задержанному уведомление о подозрении в массовых беспорядках и захвате государственных зданий (ч. 1 ст. 294, ч. 2 ст. 341 УК Украины).

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Кроме того, следователь внес в текст подозрения ложные сведения.

Напомним, прокуратура обвинила Януковича в госизмене. Следствие признало реформы бывшего президента подрывом боеспособности Вооруженных сил Украины.