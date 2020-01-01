Парашют с сюрпризом: В Венгрии сбрасывали с неба сигареты из Украины

Задержана группа контрабандистов.

Венгерцы заявили, что разоблачили крупнейший в ЕС канал контрабанды. Подозревается, что злоумышленники незаконно переправили через украино-венгерскую границу 26 тыс. ящиков сигарет.

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Об этом сообщает в Телеграме журналист Виталий Глагола.

На данный момент задержаны шестеро мнимых участников группировки. По имеющейся информации, они орудовали ночью, используя при этом самолет или дельтаплан.

Воздушное судно совершало полеты из Украины, нарушая пространство Венгрии. В последний раз его заметили в приграничном селе. В устройство ночного виденья разглядели, как партию сигарет сбросили с парашютом.

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Операцию стало возможно осуществить с помощью профессионального тепловизора и камер наблюдения. А нарушителей помогли выследить служебные собаки Хетти и Элла. Они вывели на след заброшенного дома, который злоумышленники оборудовали под свой штаб. Там во время обыска нашли в том числе и наркотики.

Пока вину контрабандистов не доказали, но если докажут, они могут попасть в тюрьму на 8 лет. Их ждет акцизный штраф свыше 50 млн грн. форинтов.

Напомним, ранее мы писали, что закрытый путь в Европу через Венгрию выстроил очередь из украинцев.

