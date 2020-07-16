Боевики используют запрещенные международным правом мины – СБУ

На Донбассе зафиксировано применение оккупантами нескольких типов противопехотных мин, которые запрещены Оттавской конвенцией.

Следователи Службы безопасности Украины расследуют факт использования боевиками на Донбассе неконтактного взрывного устройства НВУ-П “Охота“ российского производства, которое запрещено Оттавской конвенцией 1997 года. Об этом информирует пресс-центр СБУ.

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По данным следствия, взрывчатку обнаружили военнослужащие подразделений операции Объединенных сил вблизи поселка Новотошковка Попаснянского района Луганской области. НВУ-П “Охота“ представляет собой комплект из пяти противопехотных мин, которые приводятся в действие при регистрации движения человека установленными на местности сейсмическими датчиками. Опасный радиус поражения от центра установки блока управления составляет 30 метров.

По оперативной информации, это взрывное устройство было установлено боевиками вблизи населенного пункта у линии разграничения, что составляло потенциальную угрозу для местных жителей.

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Сейчас мины, составлявшие комплект, уничтожены военнослужащими инженерно-саперного подразделения ООС на месте. Неконтактный взрыватель изъят следователями СБУ для его добавления в качестве вещественного доказательства к материалам открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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В то же время пресс-служба Штаба ООС сообщает еще об одном эпизоде использования оккупантами варварских видов вооружения.

Так, 15 июля 2020 года боевики в районе поселка Новолуганское Донецкой области вели обстрел в сторону жилых домов из РПГ-7. Прибывшие на место обстрела наблюдатели из украинской группы СЦКК обнаружили на территории ЗАО “Бахмутский аграрный союз“ мину ПОМ-2, которая не привелась в боевое положение.

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Как отметили в Штабе ООС, данный вид мин запрещен Оттавской конвенцией 1997 года и производится исключительно в Российской Федерации. Противопехотная мина ПОМ-2 устанавливается на местности дистанционно путем ее отстрела из гранатомета РПГ-7.

После установки в боевое положение радиус сплошного поражения мины составляет до 16 метров. Мина срабатывает в момент, когда человек заденет одну из четырех тонких капроновых нитей, длиной до 10 метров каждая.

Напомним, 13 июля возле Зайцево Донецкой области на мине подорвался украинский военнослужащий. Вечером того же прибывшую на место эвакуационную группу боевики обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия. В результате погибли военный медик и еще один солдат.