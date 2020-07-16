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Боевики используют запрещенные международным правом мины – СБУ

Комментариев: 9
На Донбассе зафиксировано применение оккупантами нескольких типов противопехотных мин, которые запрещены Оттавской конвенцией.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Фотоархив Минобороны

Следователи Службы безопасности Украины расследуют факт использования боевиками на Донбассе неконтактного взрывного устройства НВУ-П “Охота“ российского производства, которое запрещено Оттавской конвенцией 1997 года. Об этом информирует пресс-центр СБУ.

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По данным следствия, взрывчатку обнаружили военнослужащие подразделений операции Объединенных сил вблизи поселка Новотошковка Попаснянского района Луганской области. НВУ-П “Охота“ представляет собой комплект из пяти противопехотных мин, которые приводятся в действие при регистрации движения человека установленными на местности сейсмическими датчиками. Опасный радиус поражения от центра установки блока управления составляет 30 метров.

По оперативной информации, это взрывное устройство было установлено боевиками вблизи населенного пункта у линии разграничения, что составляло потенциальную угрозу для местных жителей.

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Сейчас мины, составлявшие комплект, уничтожены военнослужащими инженерно-саперного подразделения ООС на месте. Неконтактный взрыватель изъят следователями СБУ для его добавления в качестве вещественного доказательства к материалам открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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В то же время пресс-служба Штаба ООС сообщает еще об одном эпизоде использования оккупантами варварских видов вооружения.

Так, 15 июля 2020 года боевики в районе поселка Новолуганское Донецкой области вели обстрел в сторону жилых домов из РПГ-7. Прибывшие на место обстрела наблюдатели из украинской группы СЦКК обнаружили на территории ЗАО “Бахмутский аграрный союз“ мину ПОМ-2, которая не привелась в боевое положение.

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Как отметили в Штабе ООС, данный вид мин запрещен Оттавской конвенцией 1997 года и производится исключительно в Российской Федерации. Противопехотная мина ПОМ-2 устанавливается на местности дистанционно путем ее отстрела из гранатомета РПГ-7.

После установки в боевое положение радиус сплошного поражения мины составляет до 16 метров. Мина срабатывает в момент, когда человек заденет одну из четырех тонких капроновых нитей, длиной до 10 метров каждая.

Напомним, 13 июля возле Зайцево Донецкой области на мине подорвался украинский военнослужащий. Вечером того же прибывшую на место эвакуационную группу боевики обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия. В результате погибли военный медик и еще один солдат.

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Теги: СБУ, Штаб ООС, Донбасс, боевики, мины, военные преступления
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Комментариев (11)
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WTF2wtf    16.07.2020, 13:21
Оценка:  -1
WTF2wtf
Срали российские оккупанты на любые конвенции и правила ... они просто оккупанты и убийцы, опустившие оккупированный Донбасс ради захваченного чуть раньше россией Крыма
Noblesse_obliger    16.07.2020, 11:48
Оценка:  0
Noblesse_obliger
Срасейские орки с мордора никогда не соблюдают договора подписанные собою!!!
СерыйКыць    16.07.2020, 11:22
Оценка:  -1
СерыйКыць
Отакои!А массированные обстрелы из тяжёлой артиллерии и бомбёжки авиацией Донецка,Луганска и их областей,которые имели массовый характер в 2014-2015 г.г.видимо разрешены международным правом,правда?
ЗаелоПластинку    16.07.2020, 11:56
Оценка:  0
ЗаелоПластинку
Ты о Ходаковском, который дал приказ накрыть градами Ясиноватую, а потом ты 5 лет это на ВСУ списывал?
СерыйКыць    16.07.2020, 12:15
Оценка:  -2
СерыйКыць
Антибес,я о взорвавшемся кондиционере на старом советском Ил-76 14.06.2014.)))))
ЗаелоПластинку    16.07.2020, 13:00
Оценка:  0
ЗаелоПластинку
Завтра у тебя тоже великий день победы. Завтра ровно 6 лет с дня, когда вы убили 298 людей, 80 из которых были дети. Ты убийца, антибес. Типичный русский убийца.
СерыйКыць    16.07.2020, 13:03
Оценка:  -1
СерыйКыць
Антибес,завтра действительно исполняется 6 лет как наши зенитчики сбили гражданский борт,как уже делали это в 2001-м,сбив Ту-154 над Чёрным морем.Кучма тогда даже компенсации за эту трагедию выплатил...
WTF2wtf    16.07.2020, 13:26
Оценка:  -1
WTF2wtf
СерыйКыць-КудлатыйКыць- Boxerogos-Антибес- Простакк-Негорро- УкраинаЦэБурунди-ВолодяГрОЙсм ан - Zukoxress-Vodavozz- Pepsomen-ВОЛАНД- НеистовыйГун-ГунВсемогущий (и т.д.),
ты просто штатный пидaр-многостаночник оккупантов и убийц из раши.

Тебе только нахyй, штатное путинское наци ...
ЗаелоПластинку    16.07.2020, 13:28
Оценка:  -1
ЗаелоПластинку
Я вижу, ты уже подсел на бояру в венах. Зенитчики были ваши, курские, тут ты прав. За ТУ154 не могу утверждать, там говорят, новые факты появились, но тогда Украина выплатила.
WTF2wtf    16.07.2020, 13:23
Оценка:  -1
WTF2wtf
Ну и и нахyй презик россии начал эту войну,
шавка путинская?????
Конченые оккупанты и убийцы из раши ... то Ичкерию с землей ровняли, теперь вону к нам принесли
СерыйКыць    16.07.2020, 13:29
Оценка:  0
СерыйКыць
Антибес,ты перелогинился,но так и не поумнел.Но такова твоя судьба.А я как жил в Украине,так и живу,гражданство тоже пока не планирую менять.Смеюсь с тебя,долбойоба тупого,с огромным удовольствием!Аминь.
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