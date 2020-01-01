В Украине создадут систему контроля за донорской кровью

Система будет создана для контроля за качеством и безопасностью донорской крови.

В Украине будет создана специальная система донорства крови. Народные депутаты сегодня поддержали соответствующий законопроект №3648 в первом чтении. Об этом сообщается на сайте Рады.

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В частности, будет создан Единый Реестр доноров крови. Реестр позволит узнать число доноров, их противопоказания.

Донорство станет бесплатным и добровольным. Льготы донорам отменят в течение пяти лет. При этом трудовые гарантии и возмещение расходов сохранят.

Принцип “деньги следуют за пациентом“ будет работать и в системе донорства крови - говорится в сообщении

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В Украине также будет создан Национальный трансфузиологический центр, который будет руководить системой крови на национальном уровне.

Частным компаниям позволят заготавливать компоненты крови. Разрешение будет выдано учреждениям, находящимся на базе существующих коммунальных и государственных субъектов.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве впервые за 15 лет пересадили сердце.