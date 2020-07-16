В Николаеве сожгли Volvo местного главы "Нацкорпуса"

Денис Янтарь не исключает, что в поджоге виноваты его политические оппоненты или криминалитет.

В Николаеве сегодня ночью неизвестные сожгли автомобиль Volvo S-60 председателя областной организации партии “Национальный корпус“ Дениса Янтаря. Об этом политик сообщает в Facebook.

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По словам Янтаря, его машина, которая стояла на улице возле жилого дома, загорелась в 3-30. Восстановлению она не подлежит.

Глава облорганизации партии “Национальный корпус“ точно не знает, кто совершил этот акт вандализма. Есть предположение, что на такой шаг могли пойти его политические оппоненты или криминалитет.

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Полиция по данному факту проводит предварительное расследование. Янтарь не верит, что правоохранители смогут найти злоумышленников, поэтому он сам их поищет “немножко по-другому“.

Денис Янтарь известен тем, что он во время разговора с президентом Владимиром Зеленским заявил, что из-за разведения войск на Донбассе украинская армия может потерпеть поражение.

Ранее сообщалось, что в Киеве сгорели автомобили автомобиля Suzuki и Opel. Полиция не исключила, что причина возгорания заключается в ГБО.