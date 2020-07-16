Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Николаеве сожгли Volvo местного главы "Нацкорпуса"

Комментариев: 4
Денис Янтарь не исключает, что в поджоге виноваты его политические оппоненты или криминалитет.
В Николаеве сожгли авто местного главы "Нацкорпуса"
В Николаеве сожгли авто местного главы "Нацкорпуса"
Facebook Янтаря

В Николаеве сегодня ночью неизвестные сожгли автомобиль Volvo S-60 председателя областной организации партии “Национальный корпус“ Дениса Янтаря. Об этом политик сообщает в Facebook.

Читай также: В Киеве на Троещине сгорела машина, в которой жил мужчина

По словам Янтаря, его машина, которая стояла на улице возле жилого дома, загорелась в 3-30. Восстановлению она не подлежит. 

Глава облорганизации партии “Национальный корпус“ точно не знает, кто совершил этот акт вандализма. Есть предположение, что на такой шаг могли пойти его политические оппоненты или криминалитет.

Читай также: В ДТП под Киевом заживо сгорел водитель

Полиция по данному факту проводит предварительное расследование. Янтарь не верит, что правоохранители смогут найти злоумышленников, поэтому он сам их поищет “немножко по-другому“.

Денис Янтарь известен тем, что он во время разговора с президентом Владимиром Зеленским заявил, что из-за разведения войск на Донбассе украинская армия может потерпеть поражение. 

Ранее сообщалось, что в Киеве сгорели автомобили автомобиля Suzuki и Opel. Полиция не исключила, что причина возгорания заключается в ГБО.

Поделись:
Теги: Николаев, автомобиль, поджог
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
hcr    16.07.2020, 12:12
Оценка:  +1
hcr
главарь террористической отрганизации "Нацжоны" винит во всём криминалитет )))))))
Аккуратный    16.07.2020, 11:49
Оценка:  +3
Аккуратный
Партизанен? Я, Я.
andy55524    16.07.2020, 11:44
Оценка:  +3
andy55524
ничего, фашист себе новый наколядует.
СерыйКыць    16.07.2020, 11:38
Оценка:  +3
СерыйКыць
Очень жаль что владельца-террориста не было внутри.С террористами нужно действовать предельно жёстко,как это делают,к примеру,в Израиле.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь