Известно имя морпеха, погибшего под Зайцево

Назвали имя погибшего украинского воина.

Подорвавшимся под Зайцево разведчиком, тело которого боевики российско-оккупационных войск вчера передали украинской стороне, оказался лейтенант Дмитрий Красногрудь.

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Об этом сообщили в пресс-службе 35-й отдельной бригаде морской пехоты.

Отмечается, что погибший офицер командовал разведывательным взводом.

Дмитрий Красногрудь получил многочисленные осколочные ранения несовместимые с жизнью в результате срабатывания неизвестного взрывного устройства. Выражаем искренние соболезнования родным и близким в связи с гибелью защитника Украины! Горько воспринимать потерю побратима. Вечная память. Слава Герою Украины! - сказано в сообщении.

Напомним, боевики вернули тело бойца, который погиб 13 июля. Именно его должны были эвакуировать, когда боевики обстреляли военных медиков и убили одного из них.