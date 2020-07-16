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Известно имя морпеха, погибшего под Зайцево

Комментариев: 6
Назвали имя погибшего украинского воина.
Погибший лейтенант
Погибший лейтенант
facebook.com/35obrmp

Подорвавшимся под Зайцево разведчиком, тело которого боевики российско-оккупационных войск вчера передали украинской стороне, оказался лейтенант Дмитрий Красногрудь.

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Об этом сообщили в пресс-службе 35-й отдельной бригаде морской пехоты.

Отмечается, что погибший офицер командовал разведывательным взводом.

Дмитрий Красногрудь получил многочисленные осколочные ранения несовместимые с жизнью в результате срабатывания неизвестного взрывного устройства. Выражаем искренние соболезнования родным и близким в связи с гибелью защитника Украины! Горько воспринимать потерю побратима. Вечная память. Слава Герою Украины! - сказано в сообщении.

Напомним, боевики вернули тело бойца, который погиб 13 июля. Именно его должны были эвакуировать, когда боевики обстреляли военных медиков и убили одного из них.

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Теги: морпех, Донбасс, смерть
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Комментариев (6)
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СерыйКыць    16.07.2020, 11:36
Оценка:  -1
СерыйКыць
Очередная гибель диверсанта в"серой зоне".Не он пеовый не он последний.Кстати,"медик" ;тоже далеко не такой простой как о нём гундосит наша пропаганда.Сайт Страна об этом написал очень подробно.
Vixerunt    16.07.2020, 11:48
Оценка:  -1
Vixerunt
Главное что они убивают ватников и наёмников путена, а остальное мы им прощаем; пусть хоть с сатаной дружат только не с русскими.
СерыйКыць    16.07.2020, 12:04
Оценка:  -2
СерыйКыць
Они уже никого не убьют.)))))
Vixerunt    16.07.2020, 12:20
Оценка:  0
Vixerunt
на их место придут другие; русские должны свалить с территор. чужого для них гос-ва и не баламутить ни себе не соседям жизнь.
СерыйКыць    16.07.2020, 13:07
Оценка:  -1
СерыйКыць
Других гнать на убой всё сложнее.Дураков всё меньше.Зато всё больше тех кто понимает что вся эта"вийня с Расиий"-очень выгодный бизнес и прикрытие львиной доли собственных злодеяний против Украины.)))))
WTF2wtf    16.07.2020, 13:25
Оценка:  0
WTF2wtf
Boxerogos-Антибес- КудлатыйКыць-СерыйКыць- Простакк-Негорро- УкраинаЦэБурунди-ВолодяГрОЙсм ан - Zukoxress-Vodavozz- Pepsomen-ВОЛАНД- НеистовыйГун-ГунВсемогущий (и т.д.),
ты просто штатный пидaр-многостаночник оккупантов и убийц из раши.

Тебе только нахyй, штатное путинское наци ...
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