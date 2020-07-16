В 2100 году украинцев останется всего 17 млн - ученые
В 2100 году на территории Украины будут проживать всего 17,6 миллионов человек. Такой прогноз дали ученые Вашингтонского университета, исследование которых было опубликовано в издании Lancet.
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Итак, прогноз был сделан на базе данных о рождаемости, смертности, миграции проекта Global Burden of Disease от ВОЗ.
По состоянию на 2020 год в Украине проживает 44,6 млн чел - говорится в сообщении
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По данным исследования, в 2100 году численность населения Земли составит 8,79 млрд чел. В 2064 же году на планете будут жить 9,73 млрд человек. Это пиковое значение, которое с каждым годом будет снижаться.
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Ранее сообщалось о том что в Украине смертность превышает рождаемость. По данным Государственной службы статистики, в январе-апреле количество населения страны уменьшилось на 96 тыс чел.