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В 2100 году украинцев останется всего 17 млн - ученые

Комментариев: 3
Население страны к 2100 году сократится в 2,5 раза.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

В 2100 году на территории Украины будут проживать всего 17,6 миллионов человек. Такой прогноз дали ученые Вашингтонского университета, исследование которых было опубликовано в издании Lancet.

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Итак, прогноз был сделан на базе данных о рождаемости, смертности, миграции проекта Global Burden of Disease от ВОЗ. 

По состоянию на 2020 год в Украине проживает 44,6 млн чел - говорится в сообщении

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По данным исследования, в 2100 году численность населения Земли составит 8,79 млрд чел. В 2064 же году на планете будут жить 9,73 млрд человек. Это пиковое значение, которое с каждым годом будет снижаться. 

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Ранее сообщалось о том что в Украине смертность превышает рождаемость. По данным Государственной службы статистики, в январе-апреле количество населения страны уменьшилось на 96 тыс чел.

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Теги: Украина, прогноз, исследование, Жители, ученые
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Комментариев (3)
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hcr    16.07.2020, 13:00
Оценка:  0
hcr
По истине выдающиеся учёные. На основе переписи, которая проводилась 19 лет назад, т.е. в 2001 году, выдать такой точный прогноз на 80 лет вперёд.
СерыйКыць    16.07.2020, 12:10
Оценка:  +1
СерыйКыць
Это лчень оптимистичный прогноз.Но даже если и так,то сначала стоит задаться вопросом,а протянет ли вообще столько времени Украина?
Michael2811    16.07.2020, 11:56
Оценка:  +2
Michael2811
Слава Украине!!!
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