“В чем дело?”: Появилось видео с подозреваемым в убийстве следователя СБУ

Мужчина на видео утверждает, что не понимает “в чем дело”.

В сети появился видеоролик с одним из подозреваемых в убийстве следователя по особо важным делам Службы безопасности Украины полковника Романа Закладного.

Читай также: Убийство следователя СБУ: появились новые детали

Ролик появился на видеохостинге Youtube.

Отмечается, что видео было снято во время задержания подозреваемого в квартире на улице Маршала Малиновского в Оболонском районе столицы.

Читай также: Убийство следователя СБУ: в Киеве задержали подозреваемых

Задержанный - житель Лисичанска Луганской области Александр Мамчук 1997 года рождения.

Сам фигурант утверждает, что не понимает “в чем дело”.

Напомним, ночью 15 июля в Киеве нашли убитым следователя по особо важным делам Службы безопасности Украины. Преступление произошло на улице Иорданской.