“В чем дело?”: Появилось видео с подозреваемым в убийстве следователя СБУ
В сети появился видеоролик с одним из подозреваемых в убийстве следователя по особо важным делам Службы безопасности Украины полковника Романа Закладного.
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Ролик появился на видеохостинге Youtube.
Отмечается, что видео было снято во время задержания подозреваемого в квартире на улице Маршала Малиновского в Оболонском районе столицы.
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Задержанный - житель Лисичанска Луганской области Александр Мамчук 1997 года рождения.
Сам фигурант утверждает, что не понимает “в чем дело”.
Напомним, ночью 15 июля в Киеве нашли убитым следователя по особо важным делам Службы безопасности Украины. Преступление произошло на улице Иорданской.