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“В чем дело?”: Появилось видео с подозреваемым в убийстве следователя СБУ

Комментариев: 1
Мужчина на видео утверждает, что не понимает “в чем дело”.
Подозреваемый в убийстве
Подозреваемый в убийстве
скрин

В сети появился видеоролик с одним из подозреваемых в убийстве следователя по особо важным делам Службы безопасности Украины полковника Романа Закладного.

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Ролик появился на видеохостинге Youtube.

Отмечается, что видео было снято во время задержания подозреваемого в квартире на улице Маршала Малиновского в Оболонском районе столицы.

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Задержанный - житель Лисичанска Луганской области Александр Мамчук 1997 года рождения.

Сам фигурант утверждает, что не понимает “в чем дело”.

Напомним, ночью 15 июля в Киеве нашли убитым следователя по особо важным делам Службы безопасности Украины. Преступление произошло на улице Иорданской. 

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Теги: убийство, СБУ, следователь
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Комментариев (1)
Lyonya-Space    16.07.2020, 13:13
Оценка:  0
Lyonya-Space
Наверно нарик-барсеточник. Увидел скажем в магазине у подбуханного много нала, пошёл следом, а при ударе "перестарался"...
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