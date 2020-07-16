В Днепре борются с наливайками с помощью бетонных блоков

Заведения, незаконно торгующие алкоголем, замуровывают по инициативе властей.

В первую очередь, блокируют тех, кто продает алкоголь детям nashemisto.dp.ua

В Днепре придумали, как прекратить деятельность нелегальных торговых точек по продаже спиртного. Ларьки, работающие незаконно или с нарушениями, обносят бетонными блоками.

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Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает “Наше Місто”.

Операцию по блокаде проводят массово, по всему городу. Прежде всего, баррикады выстраивают вокруг заведений, не имеющих лицензии, а также наливаек, где продают алкоголь детям. Также под удар попадают точки, игнорирующие запрет на работу после 22:00.

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Некоторые местные жители бурно выражают восторг в соцсетях, отмечая, что рады данному факту.

Отметим, что в Днепре на волне карантина запретили продавать спиртное после 22:00.

Власти Днепра считают, что наливайки долны исчезнуть nashemisto.dp.ua

Блокада происходит по всему городу nashemisto.dp.ua

Напомним, ранее мы писали, что маршрутчик из Днепра вытолкал пассажира без маски.

