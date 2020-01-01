В Бердянске полицейский в составе ОПГ занимался вымогательством

Банда специализировалась на "отжиме" имущества у граждан уязвимых категорий – малообеспеченных, алкоголиков, наркоманов.

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений участникам организованной группы, в состав которой входил сотрудник Бердянского отдела полиции Запорожской области. Об этом информирует пресс-служба ГБР.

Читай также: На Херсонщине 8-летний школьник сделал 28 ложных вызовов полиции

По данным предварительного расследования, организованная группа в составе 4 человек, которая действовала на территории Запорожской области в течение 2013-2019 годов, занималась незаконным завладением имуществом малообеспеченных, нарко- или алкозависимых граждан.

В частности, следствием установлено, что подозреваемый сотрудник Бердянского отдела полиции, входивший в состав группы, используя свои связи в правоохранительных органах, осуществлял поиск потенциальных “жертв“ из числа неблагополучных граждан и осуществлял на них психологическое и физическое давление. Целью было присвоение их имущества, в том числе путем демонстрации огнестрельного оружия и убеждения граждан под вымышленными предлогами в их материальной зависимости.

Читай также: В Одессе полицейского и бывшего копа будут судить за разбой

С целью завладения имуществом потерпевших подозреваемые удерживали своих жертв против воли в специально подобранном жилье, и в дальнейшем оформляли необходимые документы по завладению имуществом.

В результате деятельности организованной группы пострадавшим причинен материальный ущерб в сумме более 1 миллиона гривен.

Сейчас следователи ГБР сообщили членам преступной группировки о подозрении в совершении ряда преступлений:

Читай также: В Днепре полицейская на рабочем месте выстрелила себе в голову незаконное лишение свободы, совершенное организованной группой (ч. 3 ст. 146 Уголовного кодекса Украины);

незаконное лишение свободы, совершенное организованной группой (ч. 3 ст. 146 Уголовного кодекса Украины); мошенничество, совершенное организованной группой (ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины);

превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, что повлекло тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе инспектор ювенальной полиции изнасиловал школьницу. Полицейский надругался над девочкой, которую по долгу службы должен был защищать.