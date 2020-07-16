На митинге “ЕС” вывесили плакат Зеленского с настоящей пулей в голове

Партия Порошенко снова отметилась.

На сегодняшнем митинге, организованном партией "Европейская солидарность" Петра Порошенко, который проходит под зданием Рады против языкового законопроекта Максима Бужанского о языке, вывесили плакат с изображением президента Украины Владимира Зеленского с пулей во лбу.

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Соответствующий снимок разместил журналист Андрей Павловский в Facebook.

Отмечается что во лбу изображенного Зеленского торчит настоящий патрон.

Я все понимаю, политика и отстаивать свои права, но это уже переходит все границы. Куда смотрит полиция? Или это уже не нарушение, - написал возмущенный журналист.

Напомним, под Радой митингуют противники "языкового" законопроекта для школ. Некоторые активисты, собравшиеся возле украинского парламента, зажгли фаера.