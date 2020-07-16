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На митинге “ЕС” вывесили плакат Зеленского с настоящей пулей в голове

Комментариев: 3
Партия Порошенко снова отметилась.
Плакат Зеленского с пулей во лбу
Плакат Зеленского с пулей во лбу
Pavlovsky News

На сегодняшнем митинге, организованном партией "Европейская солидарность" Петра Порошенко, который проходит под зданием Рады против языкового законопроекта Максима Бужанского о языке, вывесили плакат с изображением президента Украины Владимира Зеленского с пулей во лбу.

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Соответствующий снимок разместил журналист Андрей Павловский в Facebook.

Отмечается что во лбу изображенного Зеленского торчит настоящий патрон.

Я все понимаю, политика и отстаивать свои права, но это уже переходит все границы. Куда смотрит полиция? Или это уже не нарушение, - написал возмущенный журналист.

Напомним, под Радой митингуют противники "языкового" законопроекта для школ. Некоторые активисты, собравшиеся возле украинского парламента, зажгли фаера.

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Теги: ЕС, митинг, Зеленский, Порошенко
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Комментариев (3)
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Regenoil    16.07.2020, 13:28
Оценка:  0
Regenoil
А чому морду яка тримає плакат не показали???
ЗЕленомойский    16.07.2020, 13:25
Оценка:  -1
ЗЕленомойский
Если Слуги примут Анти-Украинский закон, то их всех нужно расстрелять как предателей.
А гражданину Израиля Бужанскому нужно сделать Обрезание по самое горло. Пускай он едет в Израиль, и тамотменяет Идиш на Арабский язык.
СерыйКыць    16.07.2020, 13:20
Оценка:  0
СерыйКыць
Что бы сделали за такое в ЕС и США,к которым так сильно мечтает на словах приобщиться партия Педи Пидoрошенко?Там были бы настолько жёсткие противомеры со стороны властей,что у этих чмырей в следующий раз точно бы не возникло желания так делать.Но Зе-бесхребетный червяк.Тем хуже для него.
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