Под Запорожьем во время пьяного ДТП насмерть сбили велосипедиста

Виновника смертельной аварии задержали.

После наезда авто отбросило в бетонный столб zp.npu.gov.ua/

ДТП произошло в городе Гуляйполе. Там 52-летний водитель “Жигулей” выехал на встречную полосу. В итоге под колеса автомобиля попал 42-летний местный житель на велосипеде.

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Об этом сообщает ГУНП в Запорожской области.

Велосипедист скончался на месте от полученных повреждений. А “Жигули” вынесло на обочину, после чего они врезались в электроопору.

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Водитель был травмирован. Его задержали. Экспертиза показала наличие в его крови алкоголя.

Автомобилисту за нетрезове вождение уже выписали штраф, составив админпротокол. Открыто уголовное производство, идет следствие. Полиция просит отозваться свидетелей аварии.

Велосипедист скончался на месте zp.npu.gov.ua/

Напомним, ранее мы писали, что под Киевом новое смертельное ДТП: две жертвы.

