Под Запорожьем во время пьяного ДТП насмерть сбили велосипедиста
ДТП произошло в городе Гуляйполе. Там 52-летний водитель “Жигулей” выехал на встречную полосу. В итоге под колеса автомобиля попал 42-летний местный житель на велосипеде.
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Об этом сообщает ГУНП в Запорожской области.
Велосипедист скончался на месте от полученных повреждений. А “Жигули” вынесло на обочину, после чего они врезались в электроопору.
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Водитель был травмирован. Его задержали. Экспертиза показала наличие в его крови алкоголя.
Автомобилисту за нетрезове вождение уже выписали штраф, составив админпротокол. Открыто уголовное производство, идет следствие. Полиция просит отозваться свидетелей аварии.
Напомним, ранее мы писали, что под Киевом новое смертельное ДТП: две жертвы.