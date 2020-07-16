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Под Запорожьем во время пьяного ДТП насмерть сбили велосипедиста

Комментариев: 1
Виновника смертельной аварии задержали.
После наезда авто отбросило в бетонный столб
После наезда авто отбросило в бетонный столб
zp.npu.gov.ua/

ДТП произошло в городе Гуляйполе. Там 52-летний водитель “Жигулей” выехал на встречную полосу. В итоге под колеса автомобиля попал 42-летний местный житель на велосипеде.

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Об этом сообщает ГУНП в Запорожской области.

Велосипедист скончался на месте от полученных повреждений. А “Жигули” вынесло на обочину, после чего они врезались в электроопору.

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Водитель был травмирован. Его задержали. Экспертиза показала наличие в его крови алкоголя.

Автомобилисту за нетрезове вождение уже выписали штраф, составив админпротокол. Открыто уголовное производство, идет следствие. Полиция просит отозваться свидетелей аварии.

Велосипедист скончался на месте
Велосипедист скончался на месте
zp.npu.gov.ua/

Напомним, ранее мы писали, что под Киевом новое смертельное ДТП: две жертвы.

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Теги: ДТП, пьяное вождение, авария, наезд, велосипедист, гибель, Запорожье, ГУНП
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Комментариев (1)
СерыйКыць    16.07.2020, 13:13
Оценка:  0
СерыйКыць
Пока вождение авто в нетрезвом виде повлекшее за собою ДТП с жертвами,не будут приравнивать к умышленному убийству,порядка не будет.
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