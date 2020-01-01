Как получить земельный пай в Украине в 2020 году

Если не оформить право собственности на земельный участок, то он отойдет территориальной общине.

В Украине много владельцев нераспределенных (невостребованных) земельных участков (или их наследников), которые не оформили на них право собственности. Поэтому Министерство юстиции рассказало, в какой последовательности оформляется право собственности.

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Прежде всего, следует обратиться в органы местного самоуправления с документом, подтверждающим право на пай. Подается также соответствующее заявление.

После этого землеустроительная организация должна разработать техдокументацию на земельный участок. Проект землеустройства утверждается в местном управлении Госгеокадастра.

Если проект утвержден, то тогда наступает очередь нотариуса. Он официально оформит право собственности.

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Министерство юстиции обращает внимание на то, что владельцы нераспределенных (невостребованных) земельных участков или их наследники должны оформить право собственности до 1 января 2025 года. Если этого не произойдет, то земля отойдет территориальной общине.

Ранее глава Госгеокадастра Роман Лещенко сообщил, что в нашей стране нет единого реестра граждан, которые во время приватизации бесплатно получили 2 гектара земли. Работа над таким реестром только началась.