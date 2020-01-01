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COVID-19 в Украине: Минздрав назвал регионы с тревожной статистикой

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В Киеве и еще семи регионах эпидемические показатели выходят за допустимые пределы.
Харьков - один из проблемных регионов
Харьков - один из проблемных регионов
Горсовет Харькова/Фейсбук

По состоянию на четверг, 16 июля, в Украине восемь регионов не отвечают условиям ослабления карантина. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины, опубликованные на сайте ведомства.

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Так, в Закарпатской области превышен показатель по заполняемости больничных коек.

В Донецкой и Черниговской областях не дотягивают до обязательного минимума показатели по количеству проведенных ПЦР-тестов на 100 тысяч населения.

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На Волыни, Закарпатье и Харьковщине превышен порог по числу выявленных случаев COVID-19 среди протестированных лиц.

Город Киев, а также Винницкая и Черновицкая области имеют слишком высокую динамику прироста новых больных по сравнению с предыдущими днями.

moz.gov.ua

Напомним, на утро 16 июля коронавирусом в Украине заразились 56 455 человек. За последние сутки добавилось 848 новых случаев.

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Теги: коронавирус, карантин, Минздрав
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