Коронавирус в Украине: Страну "поделят" на четыре зоны

Президент попросил не спешить с продлением карантина на длительный срок.

Президент Владимир Зеленский заявил, что не надо спешить с продлением карантина на длительный срок. По мнению главы государства, оптимальным периодом является месяц.

Соответствующее заявление было сделано во время селекторного совещания, сообщается на сайте ОП.

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“Не надо спешить с продолжением карантина надолго, надо действовать по развитию ситуации. Все уже устали от этого карантина. Нужны четкие рамки, как мы его продолжим, чтобы у людей были возможности для жизни в безопасности, чтобы мог функционировать бизнес, чтобы экономика не стояла на паузе. Поэтому сначала продолжаем на месяц, но не больше“ - заявил он.

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Глава МОЗ Максим Степанов сообщил, что уже разработано постановление о карантине в Украине. Согласно документу, регионы будут разделены на четыре зоны - “зеленую“, “желтую“, “оранжевую“ и “красную“, где будут действовать четкие критерии относительно ограничений.

Ранее в НБУ предложили отменить карантинное ограничение зарплат чиновников.