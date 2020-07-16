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Житель Львовщины расчищал завалы от стихии и погиб в лесу

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Дерево рухнуло на мужчину и убило его.
Дерево насмерть придавило 26-летнего мужчину
Дерево насмерть придавило 26-летнего мужчину
ГУНП во Львовской области

Инцидент произошел в Жолковском районе Львовской области. Там, возле села Гийче 26-летний мужчина расчищал участок леса после пронесшегося над регионом урагана.

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Об этом сообщает ГУНП во Львской области.

Как установили предварительно, во время уборки житель Львовщины оказался рядом со сломанной ветром сосной. В итоге дерево рухнуло на мужчину. Он получил травмы, несовместимые с жизнью. Потерпевший умер на месте.

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По факту несчастного случая открыто уголовное дело. Рассматривается версия о нарушении правил проведения работ с повышенной опасностью. Идет расследование.

Напомним, ранее мы писали, что в горах над Украиной попал на видео огромный смерч.

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Теги: сосна, дерево, лес, смерть, ураган, уборка
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Комментариев (1)
СерыйКыць    16.07.2020, 13:15
Оценка:  0
СерыйКыць
Жаль человека...
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