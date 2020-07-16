Житель Львовщины расчищал завалы от стихии и погиб в лесу

Дерево рухнуло на мужчину и убило его.

Инцидент произошел в Жолковском районе Львовской области. Там, возле села Гийче 26-летний мужчина расчищал участок леса после пронесшегося над регионом урагана.

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Об этом сообщает ГУНП во Львской области.

Как установили предварительно, во время уборки житель Львовщины оказался рядом со сломанной ветром сосной. В итоге дерево рухнуло на мужчину. Он получил травмы, несовместимые с жизнью. Потерпевший умер на месте.

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По факту несчастного случая открыто уголовное дело. Рассматривается версия о нарушении правил проведения работ с повышенной опасностью. Идет расследование.

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