Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Черкассах без вести пропал заместитель мэра

Комментариев: 0
Со вчерашнего дня чиновник не выходит на связь. Городской голова уже обратился в полицию с просьбой найти его зама.
Пропавший вице-мэр Черкасс Юрий Ботнар
Пропавший вице-мэр Черкасс Юрий Ботнар
facebook.com/yuriibotnar/

В Черкассах не могут найти заместителя городского головы Юрия Ботнара. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил мэр областного центра Анатолий Бондаренко.

Читай также: Мощный ливень затопил Черкассы: Опубликованы впечатляющие кадры

“Уважаемые друзья, в Черкасском городском совете произошел неприятный инцидент. Сегодня утром на рабочем месте не обнаружили заместителя городского головы Юрия Ботнара“, - написал черкасский градоначальник.

По информации жены и отца пропавшего вице-мэра, в среду, 15 июля, около 19.30 Юрий Ботнар в районе здания мэрии отошел от своего автомобиля на какую-то встречу. После этого его телефон оказался отключен, а сам чиновник перестал выходить на связь, никто не знает, где он сейчас находится.

Соответствующее заявление уже сделано в правоохранительные органы. Просьба ко всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении моего заместителя, сообщить мне или полиции, - попросил мэр Черкасс Анатолий Бондаренко.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черкассах начальнику патрульной полиции сообщили о подозрении. Полицейского начальника подозревают в вымогании взятки с подчиненного.

Поделись:
Теги: Черкассы, чиновники, мэр, пропавшие без вести
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь