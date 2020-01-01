В Черкассах без вести пропал заместитель мэра

Со вчерашнего дня чиновник не выходит на связь. Городской голова уже обратился в полицию с просьбой найти его зама.

В Черкассах не могут найти заместителя городского головы Юрия Ботнара. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил мэр областного центра Анатолий Бондаренко.

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“Уважаемые друзья, в Черкасском городском совете произошел неприятный инцидент. Сегодня утром на рабочем месте не обнаружили заместителя городского головы Юрия Ботнара“, - написал черкасский градоначальник.

По информации жены и отца пропавшего вице-мэра, в среду, 15 июля, около 19.30 Юрий Ботнар в районе здания мэрии отошел от своего автомобиля на какую-то встречу. После этого его телефон оказался отключен, а сам чиновник перестал выходить на связь, никто не знает, где он сейчас находится.

Соответствующее заявление уже сделано в правоохранительные органы. Просьба ко всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении моего заместителя, сообщить мне или полиции, - попросил мэр Черкасс Анатолий Бондаренко.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черкассах начальнику патрульной полиции сообщили о подозрении. Полицейского начальника подозревают в вымогании взятки с подчиненного.