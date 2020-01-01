В одесском аэропорту задержали совладельца сгоревшего отеля "Токио Стар"

Совладелец одесского отеля, в котором в 2019 году во время пожара погибли 9 человек, прилетел в Украину из Италии.

Украинские пограничники в аэропорту Одессы задержали прилетевшего из Италии совладельца отеля “Токио Стар“, в котором в 2019 году во время пожара погибли 9 человек. Об этом информирует УНИАН.

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Совладельца отеля “Токио Стар“ остановили, когда он проходил таможенный контроль. После этого его передали в руки полиции.

В ближайшее время суд решит, где будет находиться подозреваемый во время следствия – в СИЗО или на свободе.

Пожар в одесском отеле “Токио Стар“ произошел в августе 2019 года. В огне 9 человек погибли, а десять получили ожоги и травмы разной степени тяжести. Во время пожара в отеле находилось 200 человек.

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Прокуратура считает, что причина пожара – слишком большая нагрузка на электросети. Из-за этого произошло короткое замыкание.

Руководство ГосЧС Одесской области объяснило сложность тушения пожара в отеле “Токио Стар“ поздним сообщением о пожаре, большим количеством номеров и отсутствием окон в части из них. Ранее на месте отеля располагалось трамвайное депо.