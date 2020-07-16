Подсчитано, сколько украинцев недовольны декоммунизацией
Тех, кто поддерживает переименование улиц, скверов, городов и сел в Украине, меньше, чем выступающих против. Так, негативно декоммунизацию в стране воспринимает 44% граждан.
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Об этом со ссылкой на исследование социнститута и Фонда “Демократические инициативы” сообщает УНН.
Одобрить ликвидацию пережитков прошлого готовы 30% украинцев. А 20% опрошенных заявили, что им все равно. При этом безразлично к этому вопросу чаще всего относилась молодежь.
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Больше положительных оценок декоммунизация получила на западе страны – 44% за, 30% против. Половина жителей юга и востока не смирились с переименованием.
Опрос проводили по телефону путем случайного выбора. В нем поучаствовало около 2 тыс. респондентов старше 18 лет. В исследовании задействовали представителей всех регионов страны, кроме Луганщины и Донбасса.
Напомним, ранее мы сообщали, что Кернес снова проиграл суд по переименованию проспекта в честь Жукова.