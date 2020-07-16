Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Подсчитано, сколько украинцев недовольны декоммунизацией

Комментариев: 6
Переименования в Украине вызвали несогласие у 44% населения.
Больше всего среди несогласных - людей старшего возраста
Больше всего среди несогласных - людей старшего возраста
EPA/UPG

Тех, кто поддерживает переименование улиц, скверов, городов и сел в Украине, меньше, чем выступающих против. Так, негативно декоммунизацию в стране воспринимает 44% граждан.

Читай также: Для переименования Днепропетровской области всё готово – Дробович

Об этом со ссылкой на исследование социнститута и Фонда “Демократические инициативы” сообщает УНН.

Одобрить ликвидацию пережитков прошлого готовы 30% украинцев. А 20% опрошенных заявили, что им все равно. При этом безразлично к этому вопросу чаще всего относилась молодежь.

Читай также: В Ровно памятник советскому комдиву выкрасили в розовый цвет

Больше положительных оценок декоммунизация получила на западе страны – 44% за, 30% против. Половина жителей юга и востока не смирились с переименованием.

Опрос проводили по телефону путем случайного выбора. В нем поучаствовало около 2 тыс. респондентов старше 18 лет. В исследовании задействовали представителей всех регионов страны, кроме Луганщины и Донбасса.

Напомним, ранее мы сообщали, что Кернес снова проиграл суд по переименованию проспекта в честь Жукова.

Поделись:
Теги: декоммунизация, переименование, улицы, населенные пункты, опрос, исследование
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (6)
Отсортировать по дате Вниз
fkrfyfan    16.07.2020, 14:11
Оценка:  0
fkrfyfan
8% украинских нацистов диктуют нынешней и прелидущей трусливой власти, что им делать
Vixerunt    16.07.2020, 14:46
Оценка:  -2
Vixerunt
Всё про_росийское с этих земель должно уйти; я б ещё визовый режим с ватниками ввёл как Прибалты.
СерыйКыць    16.07.2020, 14:04
Оценка:  -1
СерыйКыць
Отакои!Снова зрада!
hcr    16.07.2020, 14:02
Оценка:  +2
hcr
декоммунизация - это 30 лет разграбления страны, уничтожение экономики, культуры, науки, образования, медицины ........ и это типа для того, что б нас приняли в ЕС. Маразм - национальная идея Украины!
vicinq    16.07.2020, 13:50
Оценка:  -5
vicinq
Бред! 90 % Украинцев не довольны гробанутыми соседями шизойдными кремлевскими ватными ублюдками
СерыйКыць    16.07.2020, 14:05
Оценка:  +2
СерыйКыць
По данным 5-го кАнала твоего хозяина и кормильца Педи Пидоpoшенко-да.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь