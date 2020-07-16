Квартиры, земельные участки и катер: чем владеет новый глава НБУ Шевченко

Кирилл Шевченко показал свою декларацию.

Новый глава Нацбанка Кирилл Шевченко показал налоговую декларацию о доходах за 2019 год.

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Документ появился на сайте НАПК.

Согласно декларации, Кирилл Шевченко совместно с супругой Юлией пользуются квартирой в Киеве, площадью 72 квадратных метра, а также другим столичным домовладением, площадью 280 “квадратов”. Кроме того, супруги пользуются несколькими земельными участками, владелицей который является некая Валентина Алипова.

Также в декларации указано, что новый глава НБУ и его супруга владеют квартирой в Киеве, площадью более 300 квадратных метров, земельными участками и двумя паркоместами.

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Семья шевченко владеет несколькими автомобилями. В частности, Кириллу Шевченко принадлежит автомобиль PEUGEOT PARTNER 2016 года выпуска. Кроме того, новый глава НБУ и его супруга пользуются авто MERCEDES-BENZ G 500 2012 года выпуска и RANGE ROVER 2013 года выпуска.

Более того, это не единственный вид транспорта, который находится во владении Шевченко. Глава НБУ пользуется катером Super Air Nautique G23 2013 года выпуска.

Касательно денежных капиталов, в 2019 году банкир, в частности, получил 13 316 940 грн от отчуждения недвижимости, 14 593 792 грн зарплаты в “Укргазбанке” и 426 458 грн процентов.

Напомним, Рада назначила главой НБУ Кирилла Шевченко. Кандидатуру Шевченко поддержали 332 народных депутата.