В Украине COVID-19 массово заболели армейцы

Вспышку обнаружили в ВСУ.

Всплеск заболевания коронавирусом выявили в рядах украинской армии. Там за прошедшие сутки заболело 11 военных.

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Об этом сообщает командование медсил ВСУ.

3 из заразившихся находятся в военных медучреждениях. Остальные 8 лечатся дома, в Ровенской, Львовской и Киевской областях, под контролем медиков. Их состояние удовлетворительное.

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За весь период эпидемии в ВСУ выздоровело 494 бойца, 5 пациентов умерло от инфекции. Всего к утру четверга, 16 июля, выявлено, что в подразделениях болеет 128 человек.

467 армейцев находится на самоизоляции. 88 из них выйдут из нее в ближайшие три дня.

Напомним, ранее мы писали, что в Баку проходит акция в поддержку армии.

