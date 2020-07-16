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COVID-19 в Украине: более 50% украинцев не доверяют официальным данным

Комментариев: 2
Cоцопрос свидетельствует, что только 18,6% украинцев абсолютно доверяют статистике Минздрава о ситуации с коронавирусом.
Более 50% украинцев не доверяют статистике о COVID-19
Более 50% украинцев не доверяют статистике о COVID-19
EPA/UPG

Согласно новому опросу компаний Active Group и “Клуб экспертов“, проведенному 10-12 июля, более 50% украинцев не доверяют данным МОЗ о ситуации с COVID-19 в Украине. Об этом сообщает “Интерфакс-Украина“.

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34,2% жителей Украины считают, что Минздрав завышает данные о количестве заболевших коронавирусом. Поэтому они не доверяют официальной информации.

20,5% украинцев уверены, что Министерство охраны здоровья занижает статистику по количеству заболевших коронавирусом. Они думают, что больных на самом деле больше.

Таким образом, 54,7% респондентов высказали свое недоверие официальной информации по ситуации с COVID-19 в Украине.

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18,6% украинцев абсолютно доверяют статистике, которую дает Минздрав, а 14,9% - только частично.

Ранее стало известно, что адаптивный карантин, который действует в Украине до 31 июля, возможно, продлят еще на неопределенный срок.  Причина – высокие темпы прироста новых больных.

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Теги: коронавирус, COVID-19, Украина
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Комментариев (2)
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СерыйКыць    16.07.2020, 14:35
Оценка:  0
СерыйКыць
А как можно этим данным доверять,если кае было мизерное количество ПЦР-тестирований на каждые 100000 человек,так и остаётся.И без этой заразы ежегодно умирали 600000 человек,а каков прирост умерших будет в этом году?
Бокер    16.07.2020, 14:11
Оценка:  0
Бокер
МОЗ озвучивают одну статистику,внутри областей в два раза более позитивную.Кому верить?
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