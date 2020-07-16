Организаторов перестрелки в Броварах до сих пор не установили – ОГП

Генпрокурор Венедиктова призналась, что ей до сих пор не известно, кто организовал уличные бои в Броварах.

В течение первого полугодия в Украине обезврежено 11 банд, из них 8 именно в Киевской области, в частности банд, которые устроили стрельбу в Броварах под Киевом. Об этом заявила генпрокурор Ирина Венедиктова на координационном совещании прокуратуры, полиции и СБУ, пишет “УНИАН“.

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По ее словам, 50 участникам стрельбы были объявлены подозрения, 18 из них являются членами организованных преступных группировок. Вместе с тем, генпрокурор подчеркнула, что заказчики этого преступления до сих пор не установлены.

Кроме того, Венедиктова рассказала, что за полгода были раскрыты лишь две банды, которые в своей преступной деятельности применяли оружие и взрывчатку как орудие преступления.

Напомним, 29 мая, рано утром в Броварах устроили стрельбу в районе Торгмаш. По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.