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Организаторов перестрелки в Броварах до сих пор не установили – ОГП

Комментариев: 2
Генпрокурор Венедиктова призналась, что ей до сих пор не известно, кто организовал уличные бои в Броварах.
Ирина Венедиктова не знает, кто организовал перестрелку
Ирина Венедиктова не знает, кто организовал перестрелку
Ирина Венедиктова/Фейсбук

В течение первого полугодия в Украине обезврежено 11 банд, из них 8 именно в Киевской области, в частности банд, которые устроили стрельбу в Броварах под Киевом. Об этом заявила генпрокурор Ирина Венедиктова на координационном совещании прокуратуры, полиции и СБУ, пишет “УНИАН“.

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По ее словам, 50 участникам стрельбы были объявлены подозрения, 18 из них являются членами организованных преступных группировок. Вместе с тем, генпрокурор подчеркнула, что заказчики этого преступления до сих пор не установлены.

Кроме того, Венедиктова рассказала, что за полгода были раскрыты лишь две банды, которые в своей преступной деятельности применяли оружие и взрывчатку как орудие преступления.

Напомним, 29 мая, рано утром в Броварах устроили стрельбу в районе Торгмаш. По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

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Теги: Бровары, Офис Генпрокурора, Венедиктова
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Комментариев (2)
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Vixerunt    16.07.2020, 14:43
Оценка:  0
Vixerunt
ВСЁ ТЫ ЗНАЕШЬ, ТОЛЬКО КТО Ж ЕГО ПОСАДИТ (да даже просто называть фамилию в слух).
Брюква_и_Клюква    16.07.2020, 14:40
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Выгодно тому, кто после инцидента захватил контроль над всеми перевозками. И ты, Ирочка, знаешь его фамилию.
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