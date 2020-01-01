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Геращенко вызвала Бужанского на языковую “дуэль”

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Нардеп вызвала коллегу на “дуэль”.
Фото из места событий
Фото из места событий
Укринформ

Во время акции протеста под стенами парламента против законопроекта об обучении на государственном языке в учебных заведениях люди подожгли красные файеры.

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Об этом пишет Укринформ из места событий.

Между тем, на митинге выступила нардеп от “Европейской солидарности” Ирина Геращенко. Она обратилась к инициатору законопроекта Максиму Бужанскому.

Я вызываю господина Бужанского на дуэль - написать диктант на русском и украинском, и я напишу эти диктанты в тысячи раз лучше, я уверяю, - сказала Геращенко.

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Также на акции протеста выступили Андрей Парубий, София Федина и другие политики.

Напомним, на митинге “ЕС” вывесили плакат Зеленского с настоящей пулей в голове. Партия Порошенко снова отметилась.

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Теги: Бужанский, Геращенко, дуэль, украинский язык
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