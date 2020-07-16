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Языковой проект для школ вызвал протесты по Львове

Комментариев: 0
Сотни жителей города высказались за то, чтобы не допустить рассмотрения законопроекта о языке.
На акцию вышли сотни горожан
На акцию вышли сотни горожан
portal.lviv.ua/

Во Львове горожане вышли на акцию протеста к памятнику Шевченко. Они пришли, чтобы выразить несогласие с принятием нового закона о языке для школ.

Об этом сообщают “Львовский портал”, а также очевидцы в соцсетях, в частности, Слава Галич.

Речь идет о законопроекте, инициированном нардепом от “Слуг народа” Максимом Бужанским. Львовяне категорически против его утверждения.

Так, митингующие принесли флаги и плакаты с лозунгом “Защити украинский язык”. Они поют песни, читают стихи и скандируют: “Ганьба”, “Язык будет жить”, “Бужанский – пес радянский”.  

Отмечается, что общий протест объединил даже сторонников противоборствующих партий. Также на митинг вышли активисты и обычные горожане.

Отметим, что подобная акция проходит в четверг, 16 июля, в Киеве у стен Верховной Рады.

Митинг объединил сторонников разных партий
Митинг объединил сторонников разных партий
portal.lviv.ua/

Люди требуют не пропускать законопроект Бужанского
Люди требуют не пропускать законопроект Бужанского
portal.lviv.ua/

Напомним, ранее мы писали, что на митинге “ЕС” вывесили плакат Зеленского с настоящей пулей в голове.

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Теги: митинг, закон, язык, протест, Львов, акция, школы, Бужанский, нардеп, Слуга народа
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Комментариев (2)
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СерыйКыць    16.07.2020, 14:59
Оценка:  0
СерыйКыць
А при чём здесь вообще язык?Бужанский лишь предлагает все языки нацменьшинств уравнять в правах.Или я чего-то не знаю и"мову"сделали языком нацменьшинств?
Sergey Sergeevic    16.07.2020, 14:56
Оценка:  +1
Sergey Sergeevic
идиоты...
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