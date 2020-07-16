Языковой проект для школ вызвал протесты по Львове

Сотни жителей города высказались за то, чтобы не допустить рассмотрения законопроекта о языке.

Во Львове горожане вышли на акцию протеста к памятнику Шевченко. Они пришли, чтобы выразить несогласие с принятием нового закона о языке для школ.

Об этом сообщают “Львовский портал”, а также очевидцы в соцсетях, в частности, Слава Галич.

Речь идет о законопроекте, инициированном нардепом от “Слуг народа” Максимом Бужанским. Львовяне категорически против его утверждения.

Так, митингующие принесли флаги и плакаты с лозунгом “Защити украинский язык”. Они поют песни, читают стихи и скандируют: “Ганьба”, “Язык будет жить”, “Бужанский – пес радянский”.

Отмечается, что общий протест объединил даже сторонников противоборствующих партий. Также на митинг вышли активисты и обычные горожане.

Отметим, что подобная акция проходит в четверг, 16 июля, в Киеве у стен Верховной Рады.

Митинг объединил сторонников разных партий portal.lviv.ua/

Люди требуют не пропускать законопроект Бужанского portal.lviv.ua/

Напомним, ранее мы писали, что на митинге “ЕС” вывесили плакат Зеленского с настоящей пулей в голове.