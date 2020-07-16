Языковой проект для школ вызвал протесты по Львове
Во Львове горожане вышли на акцию протеста к памятнику Шевченко. Они пришли, чтобы выразить несогласие с принятием нового закона о языке для школ.
Об этом сообщают “Львовский портал”, а также очевидцы в соцсетях, в частности, Слава Галич.
Речь идет о законопроекте, инициированном нардепом от “Слуг народа” Максимом Бужанским. Львовяне категорически против его утверждения.
Так, митингующие принесли флаги и плакаты с лозунгом “Защити украинский язык”. Они поют песни, читают стихи и скандируют: “Ганьба”, “Язык будет жить”, “Бужанский – пес радянский”.
Отмечается, что общий протест объединил даже сторонников противоборствующих партий. Также на митинг вышли активисты и обычные горожане.
Отметим, что подобная акция проходит в четверг, 16 июля, в Киеве у стен Верховной Рады.
Напомним, ранее мы писали, что на митинге “ЕС” вывесили плакат Зеленского с настоящей пулей в голове.