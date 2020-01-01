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За перекрытые дороги митингующих нужно наказывать строже – МВД

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Нацполиция будет добиваться принятия закона о более серьезной ответственности за перекрытые дороги во время митингов.
Игорь Клименко
Игорь Клименко
npu.gov.ua

В Украине необходимо усилить уголовную ответственность за несанкционированное перекрытие дорог во время акций протеста и митингов. Об этом заявил глава Национальной полиции Игорь Клименко во время своего выступления на координационном совещании правоохранителей в Офисе генпрокурора, пишет РБК-Украина.

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Клименко отметил, что, несмотря на карантин, в текущем году существенно увеличилось количество массовых акций. В предыдущие годы правоохранители фиксировали около 75 тысяч митингов в год, а в этом году это число увеличилось до 90 тысяч. Преимущественно они связаны с территориальной реформой объединенных громад.

Эти митинги зачастую сопровождаются перекрытием дорог, подчеркнул Клименко. В связи с этим МВД и Нацполиция инициируют законодательные изменения для усиления ответственности за несанкционированное перекрытие транспортных коммуникаций.

Напомним, во время акций протеста митингующие часто перекрывают дороги и улицы. Например, так происходило во время неоднократных акций протеста против карантинных ограничений.

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Теги: митинг, акция протеста, Клименко, МВД
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