За перекрытые дороги митингующих нужно наказывать строже – МВД

Нацполиция будет добиваться принятия закона о более серьезной ответственности за перекрытые дороги во время митингов.

В Украине необходимо усилить уголовную ответственность за несанкционированное перекрытие дорог во время акций протеста и митингов. Об этом заявил глава Национальной полиции Игорь Клименко во время своего выступления на координационном совещании правоохранителей в Офисе генпрокурора, пишет РБК-Украина.

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Клименко отметил, что, несмотря на карантин, в текущем году существенно увеличилось количество массовых акций. В предыдущие годы правоохранители фиксировали около 75 тысяч митингов в год, а в этом году это число увеличилось до 90 тысяч. Преимущественно они связаны с территориальной реформой объединенных громад.

Эти митинги зачастую сопровождаются перекрытием дорог, подчеркнул Клименко. В связи с этим МВД и Нацполиция инициируют законодательные изменения для усиления ответственности за несанкционированное перекрытие транспортных коммуникаций.

Напомним, во время акций протеста митингующие часто перекрывают дороги и улицы. Например, так происходило во время неоднократных акций протеста против карантинных ограничений.