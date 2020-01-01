Google рассказал, где летом хотят отдыхать украинцы

В июне поисковый интерес к отдыху у украинцев вырос на 46% по сравнению с апрелем, и достиг отметки, которая была до введения карантина.

В июне 2020 года в поисковых запросах украинцев в Google по отдыху в Украине лидировали Коблево, Лазурное и Затока. Об этом сообщает украинское представительство американского интернет-гиганта.

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Также украинцы активно интересовались летним отдыхом в Бердянске, Одессе и Приморске. Немного меньше поисковых запросов сделали об отдыхе в Урзуфе, на Белосарайской косе, Киевском море и Кирилловке. Все эти направления сейчас являются самыми популярными местами отдыха в Украине.

Чаще всего в поисковых запросах в Google по летнему отдыху за границей украинцы в прошлом месяце интересовались Турцией и ее пляжными курортами. Было много запросов в поисковике об отдыхе в Албании, Египте и Болгарии.

Кроме того, украинцев интересует отдых на пляжных курортах Черногории, Грузии, Хорватии и Греции. Популярен отдых на экзотических островах – на Бали и Мальдивах.

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В июне поисковый интерес к отдыху у украинцев вырос на 46% по сравнению с апрелем, и достиг отметки, которая была до введения карантина.

Напомним, что на этой неделе Кабмин убрал Египет из “красной“ зоны. Теперь украинцам, вернувшимся из этой страны, не нужно находиться на обсервации или делать тест на COVID-19.