Аваков о беззаконии в стране: “Человеческая природа такая”

Арсен Аваков рассказал о беззаконии в стране.

В четверг, 16 июля, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков откровенно ответил на вопрос о причинах беззакония в стране.

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Об этом сообщает издание Страна.

По словам министра, в беззаконии в стране виновна человеческая природа.

Человеческая природа такая. Человек живёт и нарушает законы, человек живёт и его тянет не на те позиции. Поэтому всегда существует баланс. Баланс моя религия, - отметил Аваков.

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Кроме того, глава МВД добавил, что баланс необходим обществу везде, "начиная от правоохранительной системы и заканчивая политическим балансом всего остального".

Напомним, в МВД хотят усилить ответственность за вождение для пьяниц.