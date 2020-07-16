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Аваков о беззаконии в стране: “Человеческая природа такая”

Комментариев: 3
Арсен Аваков рассказал о беззаконии в стране.
Арсен Аваков
Арсен Аваков
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В четверг, 16 июля, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков откровенно ответил на вопрос о причинах беззакония в стране.

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Об этом сообщает издание Страна.

По словам министра, в беззаконии в стране виновна человеческая природа.

Человеческая природа такая. Человек живёт и нарушает законы, человек живёт и его тянет не на те позиции. Поэтому всегда существует баланс. Баланс моя религия, - отметил Аваков.

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Кроме того, глава МВД добавил, что баланс необходим обществу везде, "начиная от правоохранительной системы и заканчивая политическим балансом всего остального".

Напомним, в МВД хотят усилить ответственность за вождение для пьяниц. 

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Теги: Аваков, глава МВД
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Комментариев (3)
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KIBARG    16.07.2020, 15:36
Оценка:  -2
KIBARG
Тогда почему в разных странах разный уровень приступности, раз у всех человеческая природа? Юлит как червь. Низачто не скажет же что это его провтык.
СерыйКыць    16.07.2020, 15:29
Оценка:  -4
СерыйКыць
По мнению Ары законы нужны лишь для того чтобы их нарушать.Главное чтобы Зе и его компуха,не забыли об этом рассказать своим евро-американским"партнёрам& quot;,когда в очередной раз будут им подошвы лизать,клянча разные"членства".)))))
Виктор    16.07.2020, 16:05
Оценка:  0
Виктор
Сосешь; молодец
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