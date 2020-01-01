Полицейские вымогали деньги с проституток, обещая за это покровительство.

В Одессе двум копам грозит по 10 лет за "крышевание" проституции

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В Одессе двум копам грозит по 10 лет за "крышевание" проституции

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении двум одесским полицейским в получении неправомерной выгоды за “крышевание“ проституции. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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По данным предварительного расследования, оперуполномоченные Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Нацполиции в Одесской области требовали 2500 долларов США от лиц, оказывающих платные интимные услуги на территории города Одесса. Взамен обещали не привлекать их к административной ответственности, предусмотренной ст. 181-1 КУоАП (занятие проституцией) и содействовать в дальнейшей противоправной деятельности.

После перевода на карточный счет очередного транша неправомерной выгоды в сумме 24200 гривен оперуполномоченных задержали. Следователи ГБР провели санкционированные судом обыски по месту работы и жительства оперуполномоченных.

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Сейчас следователи ГБР сообщили правоохранителям о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины). Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция оставила Кривой Рог без борделей и порно-студии. Запрещенные законом предприятия маскировались под массажные салоны.