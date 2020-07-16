На Закарпатье неизвестные перекрыли газ в 770 домах

Восстановить подачу газа планируют в течение четверга, 16 июля.

Без газа осталось почти все село depositphotos.com

Инцидент произошел в Мукачевском районе. Там остались без газа почти все жители села Страбичово.

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Об этом сообщает ГСЧС в Закарпатской области.

По данным ПАТ “Закарпатгаз”, газ оказался отключен у 770 абонентов. Когда он пропал в 22:30 среды, 15 июля, и на следующий день не появился, местные жители забили тревогу.

Как выяснила спасательная служба, кто-то посторонний вмешался в работу газораспределительной системы. Так, неизвестные перекрыли заслонку на газопроводе, диаметром 159 мм.

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К возобновлению подачи голубого топлива привлекли аварийные бригады “Закарпатгаза”. Селянам пообещали, что газ появится до конца текущих суток.

Напомним, ранее мы писали, что Нафтогаз стал поставщиком “последней надежды“ на рынке газа.

