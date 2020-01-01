Деньги направят на внедрение реформ, поддержку мелких фермеров, а также малых и средних предприятий на уровне местных общин.

Украина получила от Евросоюза 105 млн евро помощи на поддержку малого бизнеса, реформ и преодоление последствий пандемии коронавируса. Соответствующие соглашения подписаны, информирует Кабмин.

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ЕС выделил, в частности, 60 млн евро для улучшения способности органов власти нашего государства проводить реформы в рамках Соглашения об ассоциации. Деньги пойдут на внедрение реформ, в том числе и в медицине.

25 млн евро в качестве грантов получат украинские малые фермеры. На эти деньги они смогут развивать свое хозяйство и покупать землю.

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Еще 20 млн евро предоставят для развития малых и средних украинских предприятий на уровне местных общин. Это позволит, помимо всего прочего, создать новые рабочие места.

Напомним, что в прошлом месяце Украина получила от МВФ первый кредитный перевод в рамках новой программы сотрудничества. Размер перевода – 2,1 млрд. долларов. На очереди остальные транши.