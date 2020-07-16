“Слуга” Костюк поддержал митинг Порошенко

Нардеп объяснил свою позицию.

Народный депутат Украины от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Дмитрий Костюк пришел поддержать митинг против языкового законопроекта Бужанского. К слову, акцию протеста организовала партия Петра Порошенко “Европейская солидарность”.

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Фото из митинга Костюк опубликовал в Facebook.

С людьми перед Верховной Радой за украинский язык! Без ущемления прав национальных меньшинств!(P.S. Партийная символика здесь совершенно лишняя!), - написал нардеп.

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Интересно, что участники этого митинга развернули плакат, изображающий президента Владимира Зеленского с настоящим патроном во лбу. Ожидаемо, подписчики спросили Костюка, как он относится к такой выходке сторонников “ЕС”.

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К сожалению, всегда есть те, кто превращает любую акцию в политическую. Так, некоторые (и Вы знаете кто) то, что люди выходят с мирным митингом в защиту своего языка (запуганы риторикой медведчуковских каналов) превращают в партийную политическую акцию за "Свободу", за "ЕС", так же и митинги "Против капитуляции" превращали (и успешно) в митинг за Порошенко, - ответил Костюк.

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Напомним, на митинге “ЕС” вывесили плакат Зеленского с настоящей пулей в голове. Партия Порошенко снова отметилась.