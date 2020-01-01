В Запорожье женщину довезли в роддом с полицией и мигалками
Инцидент произошел в Запорожье поздно вечером в среду, 15 июля. К патрульным на посту в жилмассиве “Космос” подъехал водитель.
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Об этом сообщает Патрульная полиция в Запорожской области.
Автомобилист был взволнован. Рассказал, что у него в машине рожает жена, а он не может доехать в роддом – не знает дороги.
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Полицейские вычислили ближайший Перинатальный центр и сопроводили семейную пару. До места назначения будущую мать довезли с сиреной и проблесковыми маячками.
“Кортежу” понадобилось всего пару минут, чтобы добраться до роддома. Роженицу благополучно передали медикам.
Напомним, ранее мы писали, что под Запорожьем во время пьяного ДТП насмерть сбили велосипедиста.