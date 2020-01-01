Виноват будильник: Падалко прокомментировала курьез с выпавшим зубом

Ведущая прокомментировала видео со вчерашнего эфира.

Утренний выпуск новостей 15 июля ведущая Маричка Падалко запомнит на всю жизнь. Во время прямого эфира у нее выпал передний зуб.

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Видео курьезного момент начали мгновенно распространять пользователи соцсетей. Между тем, сама Падалко также оперативно отреагировала на инцидент в Instagram.

По ее словам, во всем виноват тяжелый будильник, который в нее случайно бросила маленькая дочь. Более того, травма зуба случилась еще 10 лет назад.

У меня в спальне стоял тяжелый металлический будильник, и однажды он очень заинтересовал мою маленькую дочь. Она схватила его с подоконника и начала размахивать "игрушкой" вокруг спящей мамы. И только я зевнула, как маленькая веселая ручка отбила мне половину зуба. Сейчас решилась наконец на более радикальный ремонт. Только была не очень внимательна к запрету своего стоматолога надкусывать пищу передними зубами до окончания лечения. Собственно, поэтому произошло то, что произошло, - написала Падалко.

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Напомним, у ведущей ТСН в прямом эфире выпал зуб: реакция женщины удивила. Появилось видео курьезного момента.