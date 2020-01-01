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В Николаеве сообщили о горящем судне на заводе

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Пожар тушат по повышенному разряду опасности.
О пострадавших не сообщается
О пострадавших не сообщается
mk.dsns.gov.ua

Иницидент произошел на ул. Адмиральской в Николаеве. Там на территории судостроительного завода воспламенился корабль.

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Об этом сообщает облГСЧС.

Пожар начался в трюме судна. По повышенному уровню вызова на место отправились сотрудники 1-4 государственных пожарно-спасательных частей.  Туда же выехали дежурные смены оперативно-коордианционного центра ГСЧС.

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К ликвидации ЧП привлечено 9 единиц техники и 25 спасателей. К этому моменту уточняется, что огонь был локализован на площади 8 кв. м.

О пострадавших ничего не сообщается. Сотрудники ГСЧС эвакуировали одного человека.

Напомним, ранее мы писали, что в Одессе с затонувшего танкера Delfi в море снова утекла нефть.

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Теги: пожар, Николаев, судно, корабль, спасатели, ГСЧС, завод
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