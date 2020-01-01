В ВОЗ назвали причину вспышки COVID-19 в Украине

Представитель ВОЗ рассказал, почему в Украине пандемия идет по такому сценарию.

Всемирная организация здравоохранения внимательно следит за ростом заболеваемости коронавирусом в Украине. Сценарий развития пандемии в стране можно описать комбинацией двух причин.

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Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава представительства ВОЗ в Украине доктор Ярно Хабихт.

Представитель ВОЗ отметил, что способность относительно тестирований в Украине повысилась. Если три месяца назад это была 1 тысяча, то сегодня можно проводить 13 тысяч ПЦР-тестов. Это первая причина.

В то же время, если мы посмотрим на поведение людей, то увидим, что они стали более расслабленными, - сказал Хабихт.

По данным исследования ВОЗ, украинцы не придерживаются социальной дистанции, в ресторанах сидят близко друг с другом, что составляет определенные риски.

Поэтому, если все будет продолжаться в том же русле, то, я думаю, количество случаев будет расти не только благодаря расширению тестирования, но и из-за поведения людей, - добавил он.

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Напомним, согласно новому опросу компаний Active Group и “Клуб экспертов“, проведенному 10-12 июля, более 50% украинцев не доверяют данным МОЗ о ситуации с COVID-19 в Украине.