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47 сотрудников Ровенской АЭС заразились COVID-19

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513 сотрудников атомной электростанции сейчас работают дистанционно. Почти 1700 человек находятся в отпуске.
47 случаев COVID-19 на РАЭС
47 случаев COVID-19 на РАЭС
rnpp.rv.ua

47 сотрудников Ровенской АЭС с момента начала пандемии заразились коронавирусом. Об этом сегодня информирует пресс-служба РАЭС.

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33 человек из персонала Ровенской АЭС смогли вылечиться от опасного заболевания. Остальные заразившиеся находятся на самоизоляции под наблюдением врачей. 1 человек умер. По состоянию на утро 16 июля новых случаев заражения не выявлено. 

513 сотрудников атомной электростанции сейчас работают дистанционно. Почти 1700 человек находятся в отпуске.

В городе Вараш, возле которого располагается РАЭС, коронавирус обнаружен у 169 человек. Еще 30 местных жителей проверяют на этот вирус.

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Между тем, вчера Минздрав разрешил ослабить карантин в Ровенской области. Там уже работают кинотеатры, театры, музеи и библиотеки.

Ранее стало известно, что в Ровенской области коронавирусом заразился председатель Березновской районной государственной администрации Олег Песчанский. Он находится на самоизоляции.

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Теги: Ровенская АЭС, коронавирс, COVID-19
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