Харьковчанку, убившую себя и сына, могли "довести" коллекторы – полиция

Сейчас правоохранители проверяют кредиторов, список которых женщина привела в своей предсмертной записке.

Харьковчанка, которая задушила десятилетнего сына и покончила с собой, оставила детальный список своих кредиторов. Об этом в эфире местного телевидения заявил глава областной полиции Валерий Сокуренко, пишет ресурс newsroom.kh.ua.

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“Она оставила записку, где детально перечислены ростовщики, скажем так, банки, в которых она брала деньги. По разным подсчетам, там от 81 до 200 тысяч гривен долга. И не исключено, что ее довели до этого коллекторы. Вымогательством и так далее. Телефон изъяли, и мы проводим следственные действия, чтобы выяснить: кто звонил, с каких телефонов. Часто коллекторские фирмы звонят через компьютеры, где до двух тысяч номеров. Не исключено, что кто-то с ней встречался“, - рассказал Валерий Сокуренко.

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По словам руководителя областной полиции, семья жила в непростых условиях. Мать покойной сейчас находится в тяжелом состоянии. Генерал полиции также заявил, что “по-человечески понимает“ брата женщины, который напал на съемочные группы. По его мнению, сотрудники СМИ должны были соблюдать этические нормы и подождать хотя бы день. Тем не менее, силовики открыли уголовное производство по статьям 171 (“препятствование законной деятельности журналистов“) и 185 (“кража“) УК Украины.

Напомним, вечером 13 июля в Харькове 37-летняя женщина задушила своего 10-летнего сына и покончила с собой. По словам полицейских, у женщины были продолжительные финансовые проблемы. На следующий день брат погибшей напал на журналистов, когда они снимали сюжет об этом происшествии возле дома семьи.