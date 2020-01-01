На западе Украины подорвали башню и сняли на видео, как она падает

Конструкцию демонтировали и запечатлели это на камеру.

В Ужгороде взорвали бетонную башню. Трубу, высотой 59 метров, решили снести.

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Об этом рассказал в Телеграме журналист Виталий Глагола, выложив видео в подтверждение.

По его словам, конструкцию демонтировали путем направленного взрыва.

Эксклюзив с подрывом для вас. Можно смотреть вечно на три вещи: на огонь, на воду и на то, как подрывают трубы в Ужгороде, - прококмментировал Глагола его ролик.

Напомним, ранее мы писали, что Vivo построила в Китае умный завод.