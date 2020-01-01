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Иностранные спецслужбы используют украинский "криминал" – Баканов

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Одно из ключевых направлений деятельности СБУ – защита украинской государственности, контрразведка и борьба с терроризмом.
Баканов на совещании в Офисе генпрокурора
Баканов на совещании в Офисе генпрокурора
ssu.gov.ua

Иностранные спецслужбы используют украинский “криминал“ для расшатывания ситуации в Украине. Об этом сегодня рассказал глава СБУ Иван Баканов во время совещания в Офисе генпрокурора.

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По словам Баканова, одно из ключевых направлений деятельности Службы безопасности Украины – контрразведка и борьба с терроризмом. Он напомнил, что в I полугодии 2020 года сотрудники СБУ сумели предотвратить три теракта и задержать нескольких человек, которые занимались их непосредственной подготовкой.

Так, в апреле украинские спецслужбы смогли выявить подрывника, который в Харькове заложил взрывчатку возле входа в ТЦ “Французский бульвар“. В июне задержали бывшего военнослужащего за то, что он пытался взорвать госпиталь.

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Баканов считает, что украинцы могут не бояться терактов и жить спокойной жизнью. СБУ надлежащим образом выполняет возложенные на нее функции.

Ранее СБУ выявила агитаторов, которые распространяли в Интернете информацию, направленную на разжигание межнациональной розни и поддержку сепаратизма. Одним из них оказался писатель из Черкасс.

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Теги: СБУ, Баканов
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