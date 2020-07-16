Декларацию о суверенитете никто не пытался заблокировать – Зеленский

Президент выступил в Раде по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о суверенитете Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в торжественном заседании Верховной Рады, посвященному 30-й годовщине принятия Декларации о государственном суверенитете УССР из разных уголков Украины и с разными взглядами. Выступая с трибуны парламента Зеленский отметил, что этот важнейший документ был принят депутатами, имевшими очень разные политические взгляды.

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“30 лет назад был сделан уверенный шаг к окончательному обретению независимости. Декларация приблизила победу украинцев в многовековой борьбе за свободное и самостоятельное государство. 16 июля 1990 года стало действительно историческим днем. Тогда декларацию о государственном суверенитете поддержало 355 народных депутатов. Из разных уголков Украины. Из разных партий. С различными взглядами. Но – с единой целью“, - подчеркнул глава государства.

Зеленский обратил внимание, что никто не “заваливал“ эту Декларацию, предлагая восемь тысяч поправок, никто не пытался заблокировать ее постановлениями, никто не пытался “сбить“ ее через Конституционный суд.

Принятие декларации – это акт невероятного единения политиков, ради воли народа и большой государственной цели, - добавил президент.

Напомним, ранее Зеленский сделал жесткое заявление об убийстве военного медика в ООС. Президент заявил о необходимости жесткого ответа “на подлые действия боевиков“.