Украина подписала безвизовый режим еще с одним государством

Украина подписала соглашение о безвизовом режиме с островным государством Гренада. Об этом информирует официальный Twitter-аккаунт Министерства иностранных дел Украины.

“Сегодня было подписано соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Гренады об отмене визовых требований. Это важный шаг для упрощения контактов между людьми, развития туризма и сотрудничества между Украиной и Гренадой“, - отмечается в сообщении.

Для справки. Гренада — небольшое островное государство в юго-восточной части Карибского моря. Занимает одноименный остров и множество мелких островков и скал в южной части архипелага Гренадины. Гренада известна как пляжный курорт и центр оффшорных услуг.

