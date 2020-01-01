Рада изменила Избирательный кодекс: Подробности

За законопроект №3485, который вносит поправки в законы про выборы, проголосовали 308 народных депутатов.

16 июля Верховная Рада приняла в окончательной редакции законопроект №3485, который вносит поправки в законы про выборы, сообщает пресс-служба ВР. За принятие закона проголосовали 308 народных депутатов.

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Внеочередные местные выборы, промежуточные, первые и дополнительные в Украине будут проводиться дважды в год – в последнюю неделю марта и в последнюю неделю октября. Вводится пропорциональная система выборов депутатов в территориальных громадах, где 10 тысяч избирателей и больше.

Залог для кандидатов снижен в 9 раз – до 18 892 грн и 18 892 грн, в зависимости от количества жителей. Если жителей в территориальных громадах менее 10 тысяч, то залог для депутатов составит 944,6 грн.

Предусматривается кандидатский минимум в 25%. То есть депутату достаточно будет получить 25% от избирательной квоты.

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Важно и то, что теперь на выборах будет новый бюллетень. Утверждается, что он более понятен, чем старый.

Кандидатам в депутаты станет проще зарегистрироваться. Им, например, понадобится меньше документов. Все процедуры упрощены максимально.

Ранее Верховная Рада назначила местные выборы на 25 октября 2020 года. Они не состоятся только в Донецкой и Луганской областях, а также в Крыму.