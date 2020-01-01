Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Рада изменила Избирательный кодекс: Подробности

Комментариев: 0
За законопроект №3485, который вносит поправки в законы про выборы, проголосовали 308 народных депутатов.
Выборы в Украине станут справедливыми и честными
Выборы в Украине станут справедливыми и честными
EPA/UPG

16 июля Верховная Рада приняла в окончательной редакции законопроект №3485, который вносит поправки в законы про выборы, сообщает пресс-служба ВР. За принятие закона проголосовали 308 народных депутатов.

Читай также: Следующие парламентские выборы могут выиграть пять партий, лидируют СН и ОПЗЖ - западные социологи

Внеочередные местные выборы, промежуточные, первые и дополнительные в Украине будут проводиться дважды в год – в последнюю неделю марта и в последнюю неделю октября. Вводится пропорциональная система выборов депутатов в территориальных громадах, где 10 тысяч избирателей и больше.

Залог для кандидатов снижен в 9 раз – до 18 892 грн и 18 892 грн, в зависимости от количества жителей. Если жителей в территориальных громадах менее 10 тысяч, то залог для депутатов составит 944,6 грн.

Предусматривается кандидатский минимум в 25%. То есть депутату достаточно будет получить 25% от избирательной квоты.

Читай также: Рада поддержала Избирательный кодекс с поправками Зеленского

Важно и то, что теперь на выборах будет новый бюллетень. Утверждается, что он более понятен, чем старый.

Кандидатам в депутаты станет проще зарегистрироваться. Им, например, понадобится меньше документов. Все процедуры упрощены максимально.

Ранее Верховная Рада назначила местные выборы на 25 октября 2020 года. Они не состоятся только в Донецкой и Луганской областях, а также в Крыму.

Поделись:
Теги: Верховная Рада, выборы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь