С бизнесмена Ткаченко похитители требовали $25 млн
Преступники, которые 1 июля похитили в центре Киева бизнесмена Сергея Ткаченко, рассчитывали получить от него 25 млн. долларов. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.
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По словам Игоря Клименко, главы Нацполиции, правоохранителям о похищении Ткаченко стало известно 1 июля, то есть в тот же день, когда на него напали злоумышленники. Полиция сразу же стала его искать.
В течение двух недель киевские правоохранители сумели установить человека, который заказал похищение, а также непосредственных участников этого преступления. 15 июля в Голосеевском районе Киева провели специальную операцию, в результате которой Ткаченко освободили. Пять похитителей задержаны. Почти все они являются жителями столицы.
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Бизнесмен две недели провел в подвале одного из домов. Все это время он был прикован к батарее. Бандиты требовали, чтобы он передал им 25 млн. долларов, видимо, считая, что они есть у акционера судоремонтного завода “Южный“ (оккупированный Севастополь). Дело доходило до пыток. К счастью, бизнесмен не сильно пострадал.
Ранее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что людей, которые держали в подвале Ткаченко, ждет длительное лишение свободы. Это предусматривает украинское законодательство за похищение.