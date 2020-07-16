Зеленский наградил Кравчука орденом князя Ярослава Мудрого

Действующий президент отметил вклад первого президента в построение украинской государственности.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами первого Президента Украины Леонида Кравчука и народных депутатов предыдущих созывов Анатолия Матвиенко (посмертно), Николая Поровского, Александра Барабаша и Мирослава Мотюка. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

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Награды присвоены за значительный личный вклад в построение независимости Украинского государства, активную общественно-политическую деятельность и по случаю 30-летия провозглашения Декларации о государственном суверенитете Украины.

Зеленский наградил орденом князя Ярослава Мудрого I степени Леонида Кравчука, Председателя Верховной Рады Украины в 1990 - 1991 годах, Президента Украины в 1991 - 1994 годах

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Орденом Свободы награждены:

Анатолий Матвиенко (посмертно), народный депутат Украины I, III - VI, VIII созывов Верховной Рады

Николай Поровский, народный депутат Украины I, II и IV созывов Верховной Рады

Президент наградил орденом “За заслуги“ I степени - Александра Барабаша, народного депутата Украины I созыва Верховной Рады

Орденом “За заслуги“ III степени награжден Мирослав Мотюк, народный депутат Украины I созыва Верховной Рады

Напомним, Президент выступил в Раде по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о суверенитете Украины. Зеленский отметил, что тогда декларацию никто не пытался “завалить“ тысячами поправок.