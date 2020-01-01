Чиновники мэрии Днепра украли земли на 1,5 миллиарда – СБУ

Сейчас в мэрии областного центра проходят обыски. Следователи изымают документацию.

Служба безопасности Украины задокументировала факты незаконного завладения земельными участками, которые являются собственностью территориальной общины города Днепр. Сейчас правоохранители проводят обыски в помещениях Днепровского городского совета и служебных кабинетах Госгеокадастра, информирует СБУ.

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“Во время досудебного расследования оперативники спецслужбы получили доказательства незаконного отчуждения коммунального имущества при содействии чиновников местных органов власти. По предварительной версии следствия, более 500 земельных участков рыночной стоимостью 1,5 миллиарда гривен, расположенных на территории областного центра, противоправно перешли в собственность коммерсантов“, - сообщили в СБУ.

Следователи установили факты уничтожения объектов культурного наследия на территории Днепра и передачи участков, на которых они были расположены, под коммерческую застройку. Правоохранители также зафиксировали выделение земельных участков на фигурантов, которые на время регистрации считались умершими в соответствии с реестром актов гражданского состояния и другие факты злоупотребления чиновниками Днепровского городского совета своим служебным положением при выводе земельных участков из коммунальной собственности.

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Во время обысков в рамках начатого уголовного производства, зарегистрированного по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 190 и ч.2 ст.364 УК Украины, выявлена документация, которая свидетельствует о незаконности действий должностных лиц при выделении земельных участков, их застройке.

Напомним, СБУ проводит обыски в НАНУ из-за застройки Феофании. Чиновники НАНУ вопреки постановлению правительства заключили с частными структурами договоры на строительство многоэтажек.