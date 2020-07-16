Жительницу "ЛНР" приговорили к 12 годам "за госизмену"

Псевдосуд "ЛНР" установил, что жительница Луганска работала на СБУ с апреля прошлого года.

В "ЛНР" жительницу Луганска приговорили к 12 годам лишения свободы "за госизмену". Об этом сообщили РИА Новости со сылкой на "правоохранительные органы".

"В Верховном суде поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жительницы города Луганска, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного статьей 335 Уголовного кодекса ЛНР (государственная измена)", - сообщил "представитель Генпрокуратуры "ЛНР".

В "республике" утверждают, что жительница Луганска на подконтрольной Киеву территории была завербована Службой безопасности Украины. С апреля 2019 года она в качестве негласного агента якобы за деньги выполняла задания украинских спецслужб.

Женщину задержали "в день выполнения задания СБУ".

"Приговором Верховного суда ЛНР подсудимая признана виновной в совершении государственной измены… подсудимой назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы", - сообщили в "Генпрокуратуре "ЛНР".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet