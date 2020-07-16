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Жительницу "ЛНР" приговорили к 12 годам "за госизмену"

Комментариев: 2
Псевдосуд "ЛНР" установил, что жительница Луганска работала на СБУ с апреля прошлого года.
Женщине дали срок 12 лет
Женщине дали срок 12 лет
novorossia.pro
 
В "ЛНР" жительницу Луганска приговорили к 12 годам лишения свободы "за госизмену". Об этом сообщили РИА Новости со сылкой на "правоохранительные органы".
 
 
"В Верховном суде поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жительницы города Луганска, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного статьей 335 Уголовного кодекса ЛНР (государственная измена)", - сообщил "представитель Генпрокуратуры "ЛНР".
 
В "республике" утверждают, что жительница Луганска на подконтрольной Киеву территории была завербована Службой безопасности Украины. С апреля 2019 года она в качестве негласного агента якобы за деньги выполняла задания украинских спецслужб. 
 
Женщину задержали "в день выполнения задания СБУ".
 
"Приговором Верховного суда ЛНР подсудимая признана виновной в совершении государственной измены… подсудимой назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы", - сообщили в "Генпрокуратуре "ЛНР".
 
Напомним, суд самопровозглашенной "ЛНР" приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы за госизмену.
 
 
 

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Теги: СБУ, суд, ЛНР, госизмена
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Shaab    16.07.2020, 20:58
Оценка:  0
Shaab
Комусь квартира сподобалась.
WTF2wtf    16.07.2020, 19:44
Оценка:  +7
WTF2wtf
Полный беспредел оккупантов ...
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