В Черкассах исчез заместитель мэра

Чиновник более суток не выходит на связь. Полиция возбудила уголовное дело по статье об убийстве и начала поиски.

В Черкассах полиция разыскивает заместителя городского головы Юрия Ботнаря, который накануне днем вышел из дома и не вернулся. Открыто уголовное дело по статье об умышленном убийстве. Об этом в четверг, 16 июля, сообщает пресс-служба полиции области.

Отмечается, что в Черкасский отдел полиции обратились родные чиновника с сообщением о том, что он длительное время не выходит на связь и на рабочем месте также отсутствует. Согласно предоставленной информации, он 15 июля днем вышел по делам и до сих пор не вернулся. Коллегам по работе также неизвестно его местонахождение.

"По данному факту полицией Черкасс внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские начали мероприятия по установлению места нахождения пропавшего.

Напомним, на прошлой неделе полиция Южной Кореи начала поиски мэра после того, как его дочь заявила об исчезновении. По ее словам, отец ушел из дома, оставив записку, похожую на завещание, и пропал. Позже его тело обнаружили у горы Бугак на севере города. Предварительная причина смерти - самоубийство.

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