Депутата подозревают в растрате путем злоупотребления своим служебным положением около 11 тыс тонн зерна.

На Кировоградщине депутату Долинского горсовета сообщили о подозрении по факту присвоения, растраты имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. Об этом сообщил Офис генпрокурора в четверг, 16 июля.

По данным следствия, депутат, будучи директором и участником ООО Долинский комбикормовый завод, растратил путем злоупотребления своим служебным положением около 11 тыс тонн зерна кукурузы стоимостью более 51 млн грн, которая была передана этому обществу на ответственное хранение.

В настоящее время досудебное расследование продолжается. Подозреваемому вручено ходатайство об избрании меры пресечения.

Cмотрите фотогалерею: На Кировоградщине депутата подозревают в растрате зерна на 50 млн

Еще сообщалось, как в Херсонской области депутату Новотроицкого района сообщили о подозрении по факту завладения имуществом частного предприятия.

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