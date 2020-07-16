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На Кировоградщине депутата подозревают в растрате зерна на 50 млн

Комментариев: 1
Депутата подозревают в растрате путем злоупотребления своим служебным положением около 11 тыс тонн зерна.
Депутату объявили подозрение
Депутату объявили подозрение
ОГП
 
На Кировоградщине депутату Долинского горсовета сообщили о подозрении по факту присвоения, растраты имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. Об этом сообщил Офис генпрокурора в четверг, 16 июля.
 
По данным следствия, депутат, будучи директором и участником ООО Долинский комбикормовый завод, растратил путем злоупотребления своим служебным положением около 11 тыс тонн зерна кукурузы стоимостью более 51 млн грн, которая была передана этому обществу на ответственное хранение.
 
В настоящее время досудебное расследование продолжается. Подозреваемому вручено ходатайство об избрании меры пресечения.
 
 
Ранее сообщили о подозрении депутату Талалаевского райсовета на Черниговщине в завладении чужим имуществом в особо крупных размерах.
 
Еще сообщалось, как в Херсонской области депутату Новотроицкого района сообщили о подозрении по факту завладения имуществом частного предприятия.

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Теги: Генпрокуратура, депутат, Кировоградская область, подозрения
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
vlad006    16.07.2020, 20:15
Оценка:  -1
vlad006
кого-то посадили?
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